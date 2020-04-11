Курган, , 05:01 — REGNUM В Курганской области с 11 апреля вводят пропускной режим. Для граждан допускается не больше двух выходов в сутки продолжительностью до одного часа. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своих аккаунтах в социальных сетях.

«В последнее время количество нарушений режима самоизоляции резко увеличилось. Как видно, ограничения, введённые для недопущения распространения инфекции, соблюдают далеко не все», — пояснил причину введения цифровых пропусков Вадим Шумков.

Несколько дней система будет работать в тестовом режиме. После этого будут применяться штрафные санкции.

В Курганской области за нарушение режима самоизоляции для граждан установлена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2 000 рублей; для должностных лиц — до 20 000 рублей; для юридических лиц и предпринимателей — до 40 000 рублей.