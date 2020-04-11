Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Разработчики DOOM Eternal своеобразным образом поздравили своих коллег из Square Enix и CyberConnect2 с релизом игры Final Fantasy VII Remake. Запись они опубликовали 10 апреля на Twitter-странице DOOM.

«Поздравляем Final Fantasy VII с запуском», — написали они в публикации, сопроводив её концепт-артом на тему DOOM Eternal.

https://twitter.com/DOOM/status/1248648412792225792

На изображении показано как Палач Рока стоит перед Вавилонской башней, держа за спиной свой энергетический меч с множеством рун. Поклонники сразу же поняли, что арт является отсылкой к заставке Final Fantasy VII Remake с Клаудом Страйфом, в которой он стоит перед штаб-квартирой электроэнергетической компании Шинра.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1248460949243277312

Релиз Final Fantasy VII Remake состоялся 10 апреля на PlayStation 4. На других платформах игра выйдет не ранее, чем через год, всё это время она будет эксклюзивом игровой консоли Sony.

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