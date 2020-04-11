Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Более 2,1 тысячи человек умерли в результате заболевания коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за прошедшие сутки, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчёты на основе официальных данных.

По его данным, за 10 апреля в США умерли 2108 от заболевания COVID-19. Это стало самым высоким показателем суточной смертности в Соединенных Штатах с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент США Дональд Трампа раскритиковал шведскую модель борьбы с распространением коронавируса. По его словам, если бы Соединенные Штаты действовали как Швеция, то в стране умерли бы около 2 млн человек.

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