Оттава, , 04:21 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Канаде увеличилось с 20 748 до 22 133. Об этом 10 апреля сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Также среди пациентов с заболеванием COVID-19 зафиксировано 569 летальных исходов после смерти за последние сутки еще 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля власти Канады объявили, что, согласно прогнозам, от пандемии коронавируса нового типа в стране могут умереть от 11 до 22 тысяч граждан.

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