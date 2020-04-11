Мехико, , 04:08 — REGNUM Число умерших от заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике достигло 233 человек, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Мексике выявили 403 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 3844.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Мексике зафиксировали первых два случая смерти от коронавируса среди беременных женщин. Отмечалось, что у погибших были проблемы со здоровьем до заболевания COVID-19.

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