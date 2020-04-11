Пекин, , 03:59 — REGNUM Китай выпустил на рынок еще 19,7 тонн замороженной свинины из государственных резервов для стабилизации спроса и предложения на рынке страны, сообщили 10 апреля в Министерстве коммерции КНР.

Выпуском занимались совместно министерство, а также другие ведомства страны, включая Национальную комиссию по развитию и реформе, а также Министерство финансов. В общей сложности 167 тонн замороженной свинины было выпущено на рынок Китая с Китайского Нового года.

Цены на свинины, напомним, взлетели в Китае после вспышки африканской чумы свиней, которая накрыла всю страну и серьезно проредила поголовье свиней и подстегнула инфляцию потребительских цен. Рынок начал стабилизироваться после того, как власти Поднебесной приняли ряд мер, включая восстановление поголовья и выпуск на рынок резервов и наращивание импорта.

С 30 марта по 3 апреля средний индекс цен на свинину в 16 провинций Китая достиг 45,06 юаней (около $6,4) за килограмм, что на 1,7% ниже, чем неделей ранее. Власти намерены вывести на рынок страны еще больше замороженной свинины из резервов.