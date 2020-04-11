Пекин, , 03:23 — REGNUM Китай представил конкретные меры поддержки людям, оказавшимся в нужде и временных трудностях в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщили 10 апреля в Министерстве гражданской администрации КНР.

От низового персонала департамента требуется проверить жизненные условия людей, находящихся в нужде. Особенно — семей заразившихся коронавирусом. По результатам проверки они должны будут отчитаться о реальной ситуации на местах, сообщил представитель министерства И Пэйяжуан.

Процедуры подачи заявлений на получение базовых прожиточных пособий были значительно упрощены для того, чтобы те, кто находится в нужде, могли своевременно получить все необходимое.

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