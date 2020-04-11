Панама, , 03:19 — REGNUM Количество летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Панаме выросло до 74, сообщает пресс-служба панамского минздрава.

Также за прошедшие сутки в стране выявили 222 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Панаме достигло 2974.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля власти Панамы запретили жителям страны выходить из дома в течение двух дней из-за пандемии коронавируса нового типа. Запрет будет действовать 11 и 12 апреля.

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