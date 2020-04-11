Пекин, , 03:17 — REGNUM Пять парков Пекина требуют раскрытия реального имени посетителей при покупке билетов с целью борьбы со спекулянтами, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Парки Цзиншань, Таожаньтин и Юйюаньтань вместе с еще двумя парками Пекина теперь требуют раскрытие реальных имен посетителей при покупке билетов, сообщили в Пекинской муниципальной администрации Центра парков.

«Мы поняли, что некоторые спекулянты покупают билеты и перепродают их по более высоким ценам, что подрывает интерес людей к посещению парков», — заявил заместитель директора центра Чжан Яхун.

С начала апреля уже трое спекулянтов получили наказание за то, что покупали билеты на множество телефонных номеров и перепродавали их по более высоким ценам. Эти люди попали в черные списки и теперь им навсегда закрыт доступ к паркам.