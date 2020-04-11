Нью-Йорк, США, , 03:00 — REGNUM Медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были вручены сотрудниками генерального консульства России в Нью-Йорке инвалидам и ветеранам войны из стран бывшего СССР, 10 апреля сообщается на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Награды передали через Американскую ассоциацию инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР, главой которой является Леонид Борисович Розенберг. Всего было вручено 245 медалей и удостоверений к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Аштском районе Согдийской области Таджикистана медалью «75 лет Победы» был торжественно награжден 95-летний ветеран Великой отечественной войны Собирджон Бобокалонов.

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