Красноярск, , 04:01 — REGNUM В субботу, 11 апреля, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +7… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:00 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью с 11 на 12 апреля ожидается до — 1 °C.

Скорость южного (ночью — восточного) ветра 1−2 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 апреля, в Красноярске до +12 °C днём и около 0 °C ночью.

В понедельник, 13 апреля, в Красноярске ожидается до +14 °C днём. Ночью до +2 °C.