Чэнду, Китай, , 02:53 — REGNUM Скоростное железнодорожное кольцо, соединяющее крупнейшие города юго-запада Китая, начало функционировать 10 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Весь маршрут занимает 1290 км и связывает столицу провинции Сычуань город Чэнду, город центрального подчинения Чунцин и столицу провинцию Гуйчжоу город Гуйян. Весь путь занимает восемь часов.

Поезда движутся со трем существующим линиям между городами. Скорость движения по линии Чэнду-Чунцин составляет 300 км/ч, по линии Чэнду-Гуйян — 250 км/ч и по линии Чунцин-Гуйян — со скоростью 200 км/ч.

Пассажиропоток между этими городами вырос на 13% в годовом исчислении в 2019 году. Около 70 пар поездов движутся по трем секциям железной дороги, обеспечивая перевозку более 250 тыс. человек в день.

К 2025 году протяженность железных дорог на юго-западе Китая должна достичь 15 тыс. км, из которых 5700 км будут занимать скоростные железные дороги, сообщили в компании China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd, занимавшейся строительством дороги.