Пекин, , 02:41 — REGNUM В Китае наблюдается небольшой рост числа внутренних случаев передачи нового коронавируса за прошедшие семь дней, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

За указанный срок было зафиксировано 16 внутренних случаев заражения коронавирусом в стране, что на 11 больше, чем неделей ранее. Виной тому — возросший поток пассажиров между регионами страны на фоне все возрастающего риска привнесения заболевания в страну из-за рубежа, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн на пресс-конференции в Пекине.

Ми призвал общественность сократить до минимума бессодержательные собрания людей в рамках профилактики заболевания. Он также сослался на недавний отчет ВОЗ, в котором говорится, что число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в день достигло впервые 80 тыс.