Пекин, , 02:32 — REGNUM Китай предоставил в общей сложности 1,88 млрд юаней (около $267 млн) ценовых субсидий в рамках поддержки людей с низким доходом на фоне эпидемии COVID-19, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Цель предоставления субсидий — максимально сгладить влияние эпидемии на качество жизни людей, находящихся в жизненной трудности, заявил представитель Министерства гражданской администрации КНР И Пэйчжуан во время пресс-брифинга в Пекине.

Самой пострадавшей от эпидемии нового коронавируса в Китае оказалась провинция Хубэй, на которую приходится подавляющее большинство случаев заражения. Около 3,7 млн человек поучили в общей сложности 440 млн юаней ценовых субсидий в этом регионе.