Монтевидео, , 02:32 — REGNUM Уругвай отправит на родину 112 граждан Австралии и Новой Зеландии с круизного лайнера Greg Mortimer, на котором было выявлено заражения коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что для этих граждан откроют «гуманитарный коридор», который позволит вывезти австралийцев и новозеландцев обратно на родину. Отмечается, что у большинства из них выявлен коронавирус SARS-CoV-2, поэтому этих пассажиров соберут в отдельном терминале аэропорта со строгим санитарным контролем. Ожидается, что уже утром 11 апреля они вылетят в Мельбурн.

При этом пассажиров лайнера из других государств пока эвакуировать не будут. В настоящее время МИД Уругвая ведет с представителями этих стран переговоры по вывозу их граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля первые случая заражения коронавирусной инфекцией были подтверждены на австралийском круизном лайнере Greg Mortimer, стоящем на якоре у берегов Уругвая.

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