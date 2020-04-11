Хельсинки, , 02:22 — REGNUM Решение приостановить до 13 мая паромные пассажирские перевозки из Швеции, Эстонии и Германии приняли власти Финляндии в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией, 10 апреля сообщается на сайте финского правительства.

Ранее власти порекомендовали компаниям, предоставляющим услуги паромных перевозок, прекратить продажу билетов по указанным направлениям, начиная с 11 апреля. Ограничительные меры не распространяются на паромное сообщение Финляндии с ее автономией — Аландскими островами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта из-за нового коронавируса властями Финлянидии был закрыт в страну в пунктах пересечения.

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