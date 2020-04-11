Вашингтон, , 02:01 — REGNUM От коронавирусной инфекции в США могли бы умереть около 2 млн человек, если бы власти Соединенных Штатов боролись с заболеванием по шведскому образцу, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы могли бы пойти по их пути, и если бы мы так сделали, у нас бы было 2 млн умерших», — заявил он.

По словам Трампа, подобную попытки предприняла Великобритания, однако это лишь усугубило ситуацию.

Отметим, что Швеция решил не накладывать больших ограничений на передвижение граждан и работу предприятий, чтобы сохранить для граждан привычной образ жизни. Кроме того, Швеция опасается, что ограничения могут оказать вред для экономики страны. Однако по данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время на территории Швеции зафиксирован 9141 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Также 793 человека скончались от COVID-19 с начала пандемии.