Анталья, Турция, , 04:01 — REGNUM Вывозной авиарейс из Антальи в Москву, ранее запланированный на 11 апреля, переносится на неопределенный срок в связи с введением в Турции комендантского часа. Об этом посольство РФ в Турции 10 апреля сообщает на своей странице в Twitter.

«В связи с введением в мегаполисах Турции (вкл. Анталью) запрета на выход на улицу с 0:00 11.04 до 24:00 12.04 запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении.

В посольстве уточняют, что о новой дате рейса, который должен вывезти из Турции граждан России, будет сообщено дополнительно.

Напомним, вывозной рейс из Антальи в Москву был запланирован на 11 апреля в соответствии с согласованным Росавиацией графиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля МВД Турции ввела 48-часовой комендантский час — запрет на 11 — 12 апреля на выход из дома в 30 городах страны.

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