Киев, , 01:57 — REGNUM Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников на Украине достигло 334. Об этом 10 апреля заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Интер».

Степанов отметил, что власти стараются обеспечить сотрудников медучреждений необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в западных областях Украины и на Буковине медики начали увольняться с работы, опасаясь заразиться коронавирусом после ухудшении ситуации с его распространением.

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