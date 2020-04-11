Вашингтон, , 01:44 — REGNUM 472 тыс. тестов новейшего поколения на определение коронавирусной инфекции, а также почти 242 устройств их обработки семейства GeneXpert заказало министерство обороны США, 10 апреля сообщает пресс-служба Пентагона в Twitter.

Контракт стоимостью $32,78 млн на поставку данных средств диагностики был заключен с компанией Cepheid. Срок его исполнения — 31 марта 2021 года. Заказанные устройства обработки делятся на два вида — 137 аппаратов GeneExpert и 105 систем типа GeneExpert 16s.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на борту авианосца «Теодор Рузвельт» было подтверждено 447 случаев инфицирования коронавирусом.

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