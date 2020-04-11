Доха, , 00:52 — REGNUM Минздрав Катара подтвердил еще 136 случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом общее количество выявленных случаев в стране составляет 2512. Отмечается, что количество проведенных тестов на выявление инфекции в стране составляет 45 339. Также в Катаре зафиксированы шесть летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«21 человек выздоровел. Тем самым общее число выздоровевших выросло до 227», — отмечает минздрав Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля власти Катара отправили два мобильных госпиталя на тысячу мест с оборудованием в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

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