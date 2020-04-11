Киев, , 00:37 — REGNUM Ещё 50 тыс. человек потеряли работу на Украине за последние две недели в связи с введёнными карантинными мерами, заявил 10 апреля премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

"У нас сегодня больше 320 тысяч официально зарегистрированных безработных. За последние две недели это количество выросло почти на 50 тысяч», — сказал чиновник.

Он добавил, что если до введения карантина в качестве безработных регистрировалось по тысяче человек ежедневно, то сегодня эта цифра выросла до 4−5 тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 марта на Украине введён общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Меры были ужесточены 6 апреля. Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что карантин в стране могут отменять постепенно, примерно с мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Карантин на Украине могут отменять постепенно — глава МВД