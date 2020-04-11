Ватикан, , 01:37 — REGNUM Папа Римский Франциск возглавил крестный ход перед Пасхой, вечером Страстной пятницы, который впервые за 55 лет прошёл на площади перед собором Святого Петра в центре Ватикана. Об этом 10 апреля сообщает агентство ANSA.

Процессию, возглавляемую понтификом и прошедшую не у стен Колизея, как это традиционно проходило более полувека, показали в прямом эфире ряда телеканалов во многих странах и в сети интернет.

По небольшому маршруту, от обелиска в центре площади до лестницы собора, крест пронесли две группы из пяти человек. Первая состояла из представителей пенитенциарных учреждений Падуи, вторая — из работников здравоохранения.

Перед собором Святого Петра, на совершенно безлюдной площади, было установлено деревянное распятие из римской церкви Сан-Марчелло. Как гласит предание, оно спасло Рим от эпидемии чумы в XVI веке.

«Прямо сейчас, я думаю о распятом Господе и многих историях распятий. Но сегодняшние истории этой пандемии: врачи, медсёстры, монахини, священники, которые погибли на фронте как солдаты, которые отдали свои жизни за Любовь. Стойкие, как Мария, под крестами своих общин, в больницах, ухаживая за больными», — привело агентство слова Франциска.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля папа Римский Франциск назвал людей, использующих ситуацию с пандемией коронавируса для извлечения выгоды «институализированными Иудами современного мира». Он призвал молиться об обращении этих людей к Господу.

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