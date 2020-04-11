Абу-Даби, , 00:24 — REGNUM Новых 370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что общее количество подтвержденных случаев заражения инфекцией достигло 3360. При этом, как отмечает ведомство, среди новых пациентов много граждан иностранных государств.

Также за прошедшие сутки от болезни COVID-19 вылечились еще 150 человек. Общее число выздоровевших достигло 418.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10 апреля в ОАЭ было подтверждено 2990 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: 331 случай заболевания COVID-19 за сутки выявили в ОАЭ