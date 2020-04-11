Москва, , 00:10 — REGNUM Власти Москвы приостановили все работы по благоустройству в полночь 11 апреля, сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

«По указанию мэра Москвы все работы <…> приостановлены до особого распоряжения», — сказал чиновник.

По его словам, указание касается как служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков. Исключение на период остановки работ будет сделано только на случай проведения аварийных работ и работ по обеспечению жизнедеятельности города. Меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующей недели (13 апреля) в столице начнут вводить пропускной режим передвижения граждан.

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