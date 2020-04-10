Лондон, , 23:55 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Кенни Далглиш заразился коронавирусной пневмонией COVID-19, сообщает 10 апреля сайт футбольного клуба.

Доставленный в больницу 8 апреля, 69-летний тренер проходил процедуры, в число которых входило введение антибиотиков.

На всякий случай он прошел тест на коронавирус COVID-19 и неожиданно тест дал положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшими очагами распространения коронавируса остаются США и страны Западной Европы. Во всем мире заразились более 1,5 млн человек и свыше 100 тыс. умерло от инфекции.

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