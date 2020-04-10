Москва, , 23:40 — REGNUM Ещё восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за последние сутки. Об этом сообщили вечером 10 апреля в оперативном штабе столицы.

Возраст умерших — от 39 до 84 лет. По данным штаба, у всех пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклероз, пиелонефрит. Трое страдали сахарным диабетом.

«У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отёк головного мозга», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве подтверждено 7822 случая заражения коронавирусом, 58 из которых завершились летальным исходом. 350 пациентов на сегодняшний день излечились.