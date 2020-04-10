Ростов-на-Дону, , 23:38 — REGNUM О необходимости соблюдать ограничительные меры, установленные администрацией Ростовской области в условиях угрозы эпидемии коронавируса, напомнил 10 апреля отдел пропаганды Управления ГИБДД Ростовской области.

Поясняется, что уже с 11 апреля будет усилен контроль за передвижением автотранспорта на автотрассах в черте городов Ростовской области. В частности, инспектора ДПС усилят патрулирование на въездах в город Ростов-на-Дону.

Будут осуществляться проверка всех транспортных средств, въезжающих в Ростов-на-Дону. В случае, если у водителя будут отсутствовать установленные основания для передвижения на автотранспорте, ему будет дана рекомендация вернуться по месту своего проживания.

При этом в отделе пропаганды УГИБДД по региону уточнили, что речи о перекрытии границ региона не идёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева, регион ещё не прошёл пик заболеваемости COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19 в Ростовской области: мы ещё не достигли пика