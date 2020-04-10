Бени, Конго, , 23:37 — REGNUM О смерти жителя города Бени (провинция Северное Киву, Демократическая Республика Конго), у которого было выявлено заражение лихорадкой Эбола, умер, сообщает 10 апреля Reuters.

Смерть наступила накануне, 9 апреля. Мужчине было 26 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля, в ВОЗ заявили, что власти ДР Конго не станут объявлять о завершении эпидемии Эболы, поскольку появился новый инфицированный.

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