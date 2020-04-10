Бразилиа, , 23:34 — REGNUM В Бразилии количество умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, преодолело психологическую отметку в одну тысячу человек, сообщает 10 апреля министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 941 умершем и 17 857 заражённых.

На сегодняшний день в Бразилии выявлено 19 638 заразившихся коронавирусом и 1 057 летальных исходов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми крупными очагами пандемии коронавируса в мире продолжают оставаться США и Западная Европа.

Президент США Дональд Трамп заявил 10 апреля, что в стране от коронавируса умрёт «не более 100 тыс» человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле число жертв COVID-19 достигло 95 человек