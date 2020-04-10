Иерусалим, , 23:20 — REGNUM До 95 человек возросло количество пациентов, погибших от последствий заболевания COVID-19 в Израиле. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на вечер 10 апреля составил в Израиле 10 408, выздоровели 1183 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 167 больных, из них 124 пациента подключена к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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