Москва, , 23:19 — REGNUM В России официально зарегистрирована тест-система на антитела к новому коронавирусу, разработанная государственным научным центром «Вектор». Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

«Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тест-система была разработана в кратчайшие сроки и прошла все необходимые технические и клинические испытания.

«Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших коронавирусом, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин.