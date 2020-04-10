Анкара, , 22:35 — REGNUM Запрет на выход из дома 11—12 апреля введён в Турции, сообщили 10 апреля в турецком МВД.

Запрет действует с нуля часов 11 апреля в течение двух суток. Распространяются ограничительные меры на 30 городов (в том числе и столицу страны) и на всю провинцию Зонгулдак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 10 апреля 47 029, летальных исходов 1006.

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