Владимир, , 22:20 — REGNUM Жителям Владимирской области запретили посещать кладбища, если они не участвуют в похоронах. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее дополнение в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Владимир Сипягин.

Гражданам запрещено посещать кладбища на территории Владимирской области. Исключение составляют обращение за ритуальными услугами и сопровождение похоронной процессии.

Запрет будет действовать, пока в регионе не отменят режим повышенной готовности.

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