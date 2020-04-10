Берлин, , 22:17 — REGNUM Многие больницы испытывают нехватку медикаментов, нужных для пациентов с коронавирусом в Германии. Об этом 10 апреля сообщил Spiegel.

Прежде всего отмечается дефицит медикаментов, которые используются при вентиляции лёгких. В частности, не хватает средств для наркоза пропофол и изофлуран, обезболивающего суфентанил и успокоительного мидазолам. Все эти препараты используются при лечении пациентов, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщил Spiegel, фармацевтический концерн Baxter известил Федеральный институт лекарств и медицинской продукции о возникшем дефиците поставок пропофола и изофлурана из-за повышенного спроса на данные препараты в связи с пандемией коронавируса. Когда ситуация с поставками полностью наладится, не сообщается. При этом утверждается, что перерыва в поставках не будет, возможны лишь задержки.

На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заражения, по данным института Роберта Коха, составляет более 113,5 тысячи, скончались от последствий заражения коронавирусом 2373 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 118 тысяч