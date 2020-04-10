Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Темпы распространения нового коронавируса в США начали замедляться. Об этом 10 апреля заявила журналистам координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.

«Мы можем наблюдать, что в Соединённых Штатах начинает выравниваться логарифмическая кривая роста заболевания, как это произошло в Италии около недели назад», — сказала она.

Представитель администрации США отметила, что такой показатель складывается главным образом в результате выправления ситуации в штате Нью-Йорк, где зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп обнародовал новый прогноз по числу умерших от вируса в стране, отметив, что их должно быть «гораздо меньше 100 тысяч». До этого в Соединённых Штатах прогнозировали от 100 тысяч до 2,2 млн летальных случаев.

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