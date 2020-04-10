Астрахань, , 22:15 — REGNUM В астраханском городе Ахтубинск с 16 марта в бедственном положении находится передвижной цирк шапито из Санкт-Петербурга «Аэробус», сообщил портал «Астраханские новости».

Сразу по приезде в Астраханскую область цирк закрыли на карантин. Он не дал ни одного представления, но и покинуть регион циркачи не могут. Животные нуждаются в корме: известно, что в коллективе шапито есть львица, два крокодила, собаки, кошки и конь.

Работники цирка обратились с призывом о помощи к местным жителям и чиновникам. Астраханские фермеры уже помогли цирку с овсом и сеном для лошадей и мясом для хищников.

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