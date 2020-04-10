Женева, Швейцария, 10 апреля 2020, 21:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения не считает необходимой отмену карантинных мер, введенных странами мира из-за пандемии COVID-19, 10 апреля сообщает пресс-служба ВОЗ.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что в некоторых странах отмечается замедление эпидемии, однако «снятие ограничений может привести к смертельному всплеску».
В настоящий момент в мире подтверждены более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли от заболевания более 100 тыс. человек.
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