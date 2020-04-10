Балтимор, США, , 21:59 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тыс. человек, 10 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По информации мониторингового центра Университета, в настоящий момент от глобальной эпидемии погибли 100 376 человек. Наибольшее число жертв в Италии, где погибли 18 849 человек. В Испании погибли 15 970 человек, во Франции — 12 210 человек.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в мире составляет 1 631 310, в том числе 475 749 — в США, 157 053 — в Испании, 147 577 — в Италии.

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