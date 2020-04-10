Нарьян-Мар, , 21:53 — REGNUM Предварительный положительный результат анализа на коронавирус был получен у жителя Нарьян-Мара в Ненецком АО. Об этом 10 апреля сообщил врио губернатора округа Юрий Бездудный на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Бездудный уточнил, что коронавирусная инфекция была предварительно выявлена у жителя Нарьян-Мара, накануне приехавшего из Санкт-Петербурга. Он самостоятельно обратился после приезда в регион на горячую линию по коронавирусу. Симптомов заболевания у человека нет, он госпитализирован в Ненецкую окружную больницу.

Для подтверждения либо опровержения факта заражения коронавирусом материал пациента будет направлен в Московский противочумный центр.

В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми этот человек контактировал. Все контактные лица будут протестированы на коронавирус и будут находиться на самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 929 выявленных случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: 795 человек в России вылечились от коронавируса