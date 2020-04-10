Красногорск, , 21:50 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении новых ограничительных мер в регионе из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, однако заявил, что находящиеся в регионе заводы и фабрики могут продолжать работать, но с соблюдением всех необходимых мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом Воробьев сказал сегодня, 10 апреля, в видеообращении к жителям Московской области.

По словам Воробьева, ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в регионе заставляет власти принять более жесткие меры борьбы. В частности, останавливаются стройплощадки и вводится пропускной режим передвижения граждан.

Однако фабрики и заводы в Подмосковье могут продолжать работать, но при соблюдении строжайших мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.