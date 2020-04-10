Смоленск, , 21:48 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Смоленской области по данным на 21:00 10 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ТУ Роспотребнадзора.

В настоящее время общее количество подтверждённых в регионе случаев коронавируса составляет 17 случаев — четыре были подтверждены сегодня.

Распределение случаев по районам выглядит так: восемь случаев в Смоленске, пять в Гагаринском районе, два в Рославльском, по одному в Ярцевском районе и Десногорске. Один человек выздоровел. Среди заразившихся двое детей.

По информации Роспотребнадзора, из всех 17 случаев лишь два — завозные из зарубежных стран. В остальных случаях заразившиеся либо помещали другие российские регионы, либо общались с теми, кто приехал в Смоленскую область из других регионов.