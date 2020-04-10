Красногорск, , 21:45 — REGNUM В Московской области в связи с введением дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса будет приостановлено строительство новых домов, школ и детских садов. Об этом 10 апреля сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детских садов, многоквартирных домов», — написал он на своей странице в Instagram.

Воробьёв отметил, что в регионе продолжат работать «только самые необходимые предприятия».

«Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил — дистанции, маски, контроль температуры», — сообщил губернатор, подчеркнув, что соблюдение всех этих мер должны будут обеспечить работодатели.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Андрей Воробьёв сообщил, что в Московской области вслед за Москвой со следующей недели начнёт поэтапно вводиться пропускной режим. Губернатор пообещал, что он будет «максимально удобным» для граждан.

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