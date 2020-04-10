Красногорск, , 21:41 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Подмосковье временно останавливаются все строительные площадки. Об этом глава региона сказал сегодня, 10 апреля, в своем видеообращении к гражданам.

По словам Воробьева, власти вынуждены пойти на более жесткие меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Одна из таких мер — остановка строительной отрасли. Будет приостановлено возведение практически всех объектов, в том числе и жилых домов, и социальных объектов.

Напомним, что сегодня в Москве также начали вводить более жесткие меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин также распорядился остановить работы на стройплощадках.