Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Среди членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» за три дня вдвое выросло число моряков, зараженных коронавирусом, сообщает 10 апреля официальный сайт ВМС США.

Положительный результат теста на коронавирус установлен у 447 человек, тогда как 7 апреля таковых насчитывалось 230.

«На сегодняшний день 92% членов экипажа «Теодора Рузвельта» были проверены на COVID-19 с 447 положительными и 3284 отрицательными результатами. 3155 моряков сошли на берег», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент авианосец «Теодор Рузвельт» находится на военной базе на острове Гуам. На его борту наибольшее число заражённых по сравнению с ещё тремя авианосцами ВМС США, экипажи которых также затронуты COVID-19.

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