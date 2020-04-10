Сыктывкар, , 21:35 — REGNUM В Коми поступили 200 тысяч медицинских масок и 800 защитных костюмов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, средства защиты получат в первую очередь работники, обеспечивающие режим самоизоляции: сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, социальные работники, работники МФЦ, общественного транспорта, дежурных групп детских садов и волонтеры.

«Это уже вторая крупная партия защитных масок и костюмов. На следующей неделе мы планируем получить еще 500 тысяч масок и 2500 защитных костюмов. При распределении средств индивидуальной защиты учитывается эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях. Из ста тысяч масок 30 тысяч останутся в Сыктывкаре, 15 тысяч мы направим в Ухту, 13 тысяч — в Усинск, 10 тысяч — в Княжпогостский район, 8 тысяч — в Печору, 7 тысяч — в Удорский район, 2 тысячи — в Корткеросский район и по 5 тысяч в Усть-Вымский, Усть-Куломский и Сыктывдинский районы», — сообщил председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.

Помощь в приобретении средств защиты оказал «Монди СЛПК».

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми подтверждены 208 случаев заражения новым коронавирусом. Трое пациентов умерли.