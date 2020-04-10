Тирана, , 21:34 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Албании достигло 416, сообщили 10 апреля в албанском минздраве.

За сутки выявлено семь новых случаев инфицирования и один летальный исход. Число умерших от COVID-19 достигло 24 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Албании в середине прошлого месяца ввели комендантский час, а в конце марта из-за пандемии объявили режим стихийного бедствия.

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