Ташкент, 10 апреля 2020, 21:24 — REGNUM До 641 случая возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По состоянию на 22:00 мск 10 апреля в Узбекистане выявлен 641 случай заражения коронавирусом, скончались от последствий заболевания COVID-19 три человека, выздоровели 42 человека.
Новые подтверждённые случаи заражения были выявлены среди граждан, находившихся на карантине в стационаре.
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Узбекистане 15 марта. Сейчас в стране действует режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать жильё, движение автотранспорта внутри страны осуществляется только по специальному разрешению.
Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в Узбекистане электронной системы эпидемиологического расследования по заболеваемости COVID-19.
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