Москва, , 21:22 — REGNUM Россия передала государствам-членам СНГ свыше 1,5 тыс. отечественных тест-наборов для выявления коронавируса COVID-19, и намерена передать еще три тыс, сообщает 10 апреля пресс-служба МИД РФ.

Уточняется, что каждый такой тест-набор позволяет обследовать 100 человек. Тест-система создана специалистами «Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

"По просьбам этих стран планируется дополнительно передать еще более 3 тыс. тест-наборов (в том числе почти 2 тыс. наборов реагентов для пробоподготовки)», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Россия поставляет партнёрам по СНГ лечебно-диагностическую технику, лекарства, препараты и средства индивидуальной защиты, необходимые для противодействия пандемии коронавируса.

В исполкоме СНГ организована рабочая группа по наблюдению за ситуацией с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в мире выявлено не менее 1,5 млн заразившихся коронавирусом, а число жертв болезни приблизилось к 100 тыс.

В России зафиксировано 11 917 случаев заражения и 94 летальных исхода заболевания.

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