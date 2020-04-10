Москва, , 21:20 — REGNUM В период ограничений с 13 по 19 апреля в Москве продолжит работу ограниченный круг предприятий. Соответствующие критерии определило правительство столицы.

Разрешается продолжить работу компаниям, задействованным в жизнеобеспечении города, а также общественному транспорту, пищевой промышленности, ОПК, производителям товаров и услуг медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, пищевой продукции. Допускается производство сопутствующих товаров и функционирование смежных производственных цепочек.

Продолжат работу банки, медучреждения, продовольственные магазины, сервисы доставки, онлайн-торговли, СМИ и органы власти. Продолжится строительство и ремонт объектов медицинского назначения, будут работать метрополитен и железнодорожное сообщение.

«Эпидемиологическая ситуация и рекомендации врачей требуют дополнительных мер для того, чтобы снизить риски для здоровья москвичей, поэтому со следующей недели выйти на предприятия смогут сотрудники ограниченного числа отраслей», — пояснил вице-мэр Владимир Ефимов.